GIK Živinice: Rok za akreditiranje izbornih posmatrača do 19. septembra

Gradska izborna komisija Živinice pozvala je političke subjekte ovjerene za učešće na Općim izborima 2026. godine da podnesu zahtjeve za akreditiranje izbornih posmatrača.

Akreditirani posmatrači moći će pratiti rad Gradske izborne komisije Živinice, Centra za birački spisak, rad na biračkim mjestima, kao i na drugim izbornim mjestima koja su u nadležnosti ove komisije.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti listu predloženih posmatrača sa podacima propisanim važećim uputstvom, među kojima su ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj. Za svakog predloženog posmatrača potrebno je dostaviti i uredno potpisan obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasanja, kao i kontakt podatke političkog subjekta.

Zahtjev za akreditiranje mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje političkog subjekta, čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili nadležne izborne komisije.

Obrasci za izdavanje akreditacija, kao i obrasci pravila ponašanja i izjava o poštivanju tajnosti glasanja, bit će dostupni putem portala e-Izbori, u Centralnoj izbornoj komisiji BiH i Gradskoj izbornoj komisiji Živinice.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditiranje posmatrača je 19. septembar 2026. godine do 16 sati, odnosno 15 dana prije održavanja Općih izbora.