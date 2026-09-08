BiH i dalje nema trajno skladište radioaktivnog otpada, unaprijeđena sigurnost u Rakovici

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine provodi aktivnosti na unapređenju sigurnosnih standarda u Privremenom skladištu radioaktivnih izvora u Rakovici, gdje je završena priprema za proces kondicioniranja radioaktivnog otpada.

Prostor skladišta opremljen je specijaliziranim alatima i pratećom opremom koja omogućava sigurnije pakovanje iskorištenih radioaktivnih izvora, u skladu sa standardima radijacijske zaštite.

Oprema je osigurana kroz projekat Međunarodne agencije za atomsku energiju, uz saradnju Idaho National Laboratoryja i kompanije VINMODE, koja je izvršila montažu i operativnu kontrolu.

Voditelj Službe za zaštitu od zračenja Zavoda za javno zdravstvo FBiH Alfred Vidić pojasnio je da oprema uključuje posebne kapsule i kontejnere za skladištenje radioaktivnih izvora, kao i opremu za sigurno rukovanje tim materijalom.

Aktivnosti predstavljaju nastavak saradnje Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, koje su u januaru ove godine potpisale sporazum o saradnji.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić upozorio je da, u vrijeme povećane globalne nesigurnosti, pitanje nuklearnih i radijacijskih rizika zahtijeva ozbiljan pristup.

„Federacija BiH mora imati savremenu opremu, educirane stručnjake i sistem stalnog nadzora. To je ulaganje u sigurnost, preventivu i zdravlje stanovništva“, poručio je Skočibušić.

On je naglasio da Zavod, uprkos ograničenim finansijskim sredstvima, nastoji osigurati što viši nivo zaštite i sigurnog upravljanja radioaktivnim izvorima u Rakovici.

Bosna i Hercegovina i dalje nema odgovarajuće trajno državno ili entitetsko skladište radioaktivnog otpada. Privremeno skladište u Rakovici, na području općina Hadžići i Ilidža, postoji godinama i u njemu se čuvaju radioaktivni izvori koji su ranije korišteni u medicini, industriji i drugim djelatnostima.

Skladište se nalazi nekoliko stotina metara od stambenih objekata, ali je pod stalnim stručnim nadzorom i redovnim mjerenjima Službe za zaštitu od zračenja Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Prema dosadašnjim rezultatima mjerenja, nema pokazatelja da je zdravlje stanovništva ugroženo