Proizvodnja strnih žita u TK veća za gotovo 32 posto

Arnela Šiljković - Bojić
Poticaji za proizvodnju pšenice u Tuzlanskom kantonu uvedeni su kako bi se povećale sjetvene površine i podstakla domaća proizvodnja, uz garantovanu podršku od 1.000 KM po hektaru za manja gazdinstva.
Poticaji za proizvodnju pšenice u Tuzlanskom kantonu uvedeni su kako bi se povećale sjetvene površine i podstakla domaća proizvodnja, uz garantovanu podršku od 1.000 KM po hektaru za manja gazdinstva.

Proizvodnja strnih žita na području Tuzlanskog kantona u 2026. godini dostigla je 21.693 tone, što je za više od 5.200 tona, odnosno 31,83 posto više nego godinu ranije, navedeno je u Izvještaju o realizaciji žetve koji je usvojila Vlada TK.

Tokom jesenje sjetve 2025. i proljetne sjetve 2026. godine strnim žitima zasijano je ukupno 3.903,5 hektara, što je za 219 hektara više nego prethodne godine. Najveći rast zasijanih površina zabilježen je na području Kalesije, Gradačca, Tuzle i Živinica.

Pšenicom je zasijano 2.267 hektara, odnosno 51 hektar manje nego godinu ranije, dok su istovremeno povećane površine pod raži i tritikaleom za 229 hektara, te ječmom za 81 hektar.

Povoljni vremenski uslovi, kvalitetno deklarisano sjeme i primjena odgovarajućih agrotehničkih mjera doprinijeli su većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa 4,81 na 5,78 tona po hektaru, dok je rast prinosa zabilježen i kod ostalih strnih žita.

Proizvodnja pšenice povećana je sa 11.145 na 13.092 tone, odnosno za gotovo 2.000 tona, iako je ove godine zasijana na nešto manjoj površini.

I pored boljih prinosa, problem za proizvođače ostaje niska otkupna cijena pšenice, koja se kreće od 0,30 do 0,40 KM po kilogramu. Mlinovi sa područja Tuzlanskog kantona nisu pokazali veći interes za otkup ovogodišnjeg roda, pa je značajan dio pšenice završio kod otkupljivača izvan Kantona.

Kantonalnim programom novčanih podrški za 2026. godinu osigurana je podrška od 1.000 KM po hektaru za proizvođače koji pšenicom zasiju od 0,5 do 0,99 hektara i zbog manjih površina ne ostvaruju pravo na ovu vrstu federalne podrške.

Među predloženim mjerama za unapređenje proizvodnje su nastavak i povećanje novčanih podrški u skladu sa rastom troškova, sufinansiranje jesenje sjetve, edukacija proizvođača i promocija sorti otpornijih na bolesti.

Predloženo je i da se od Vlade Federacije BiH traži blagovremeno utvrđivanje garantovane otkupne cijene pšenice, kao i planiranje sredstava za otkup pšenice za potrebe kantonalnih robnih rezervi.

pročitajte i ovo

Vijesti

Više od 100 miliona KM za investicije u svih 13 gradova...

Tuzla i TK

Vlada TK odobrila 249 KM mjesečno za smještaj i ishranu studenata

Tuzla i TK

Za lovstvo u Tuzlanskom kantonu ove godine izdvojeno skoro 900.000 KM

Vijesti

Za lovstvo u Tuzlanskom kantonu ove godine gotovo 900 hiljada KM

Vijesti

Za Sajam šljive u Gradačcu Vlada TK odobrila 15.000 KM

Vijesti

Vlada TK izdvojila sredstva za pčelare, udruženja i manifestacije

Vijesti

Kerim Alajbegović u utrci za najboljeg mladog fudbalera svijeta

Vijesti

Konaković dao dvojici službenika Ambasade Srbije 48 sati da napuste BiH

Tuzla i TK

Građani Tuzle moći će isprobati nove izborne tehnologije

Sport

Objavljen prošireni spisak Rumunije za duel sa Zmajevima

Tuzla i TK

Dio prihoda Termoelektrane Tuzla usmjeren na puteve i kanalizaciju

Učitati više