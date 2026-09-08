Objavljen prošireni spisak Rumunije za duel sa Zmajevima

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Selektor fudbalske reprezentacije Rumunije Gheorghe Hagi objavio je prošireni spisak od 48 igrača na koje računa za predstojeće utakmice Lige nacija, među kojima je i duel protiv Bosne i Hercegovine.

Rumunija i BiH sastat će se 28. septembra na Nacionalnoj areni u Bukureštu, a utakmica će biti odigrana bez prisustva gledalaca. Rumuni će u ovom reprezentativnom ciklusu igrati i protiv Švedske i Poljske.

Na Hagijevom proširenom spisku nalaze se:

Golmani: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu i Ștefan Târnovanu.

Odbrana: Andrei Rațiu, Tony Strata, Deian Sorescu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Bogdan Racovițan, Alexandru Pașcanu, Virgil Ghiță, Andrei Burcă, Matei Ilie, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Lisav Eissat i Raul Opruț.

Vezni red: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Marius Marin, Andrei Mărginean, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Marius Corbu, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir, David Matei, Alexandru Cicâldău i Constantin Grameni.

Napad: Dennis Man, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Alexandru Dobre, David Miculescu, Ianis Hagi, Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Ștefan Baiaram, Rareș Ilie, Ianis Stoica, Florinel Coman, Denis Drăguș, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Denis Alibec i Alexandru Musi.

Riječ je o preliminarnom spisku, dok će konačan izbor igrača biti poznat uoči okupljanja reprezentacije Rumunije, koje je zakazano za 20. septembar. Hagi je selekciju Rumunije preuzeo u aprilu ove godine, a predstojeće utakmice Lige nacija bit će prvi veliki takmičarski izazov u njegovom novom mandatu.

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