Behram-begova medresa obilježava rođenje Muhammeda, a.s.

Behram-begova medresa u Tuzli će sa učenicima, prijateljima i gostima prigodnim programima obilježiti rođenje poslanika islama Muhammeda, alejhis-selam.

U okviru obilježavanja ovog važnog datuma planirano je više sadržaja, a očekuje se i dolazak velikog broja gostiju iz drugih srednjih škola, kao i iz različitih mjesta s područja Muftiluka tuzlanskog.

Tradicionalni ženski mevlud u srijedu

Jedan od programa bit će tradicionalni ženski mevlud koji će biti održan u srijedu, 9. septembra, nakon akšam-namaza u džamiji Behram-begove medrese.

Predavačica će biti hafiza Medina Hamzabegović.

Program organizuju Behram-begova medresa, Odjel za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i Odjel za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog.

Mevlud i predavanje u četvrtak

Centralni mevludski program bit će održan u četvrtak, 10. septembra, u 12 sati u džamiji Behram-begove medrese.

Predavanje će tom prilikom održati hafiz Mirnes-ef. Spahić.

Ovogodišnji program održava se i u znaku obilježavanja četiri stoljeća Behram-begove medrese, jedne od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova na području Tuzle.