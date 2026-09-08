Dio prihoda Termoelektrane Tuzla usmjeren na puteve i kanalizaciju

Arnela Šiljković - Bojić
Stanje na cestama: Radovi na određenim dionicama
Stanje na cestama: Radovi na određenim dionicama

Za sanaciju putne i komunalne infrastrukture u mjesnim zajednicama koje gravitiraju oko Termoelektrane Tuzla u 2026. godini osigurano je ukupno 300.000 KM, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Radovi se finansiraju iz dijela prihoda ostvarenih radom Termoelektrane Tuzla, a obuhvataju mjesne zajednice Husino, Šićki Brod i Bukinje. Mikrolokacije i vrste radova određene su na osnovu prijedloga savjeta ovih mjesnih zajednica.

U Mjesnoj zajednici Husino završena je sanacija puteva u dijelovima ulica Ilije Blaževića, Bone Markovića, Ive Keroševića, 27. jula, Husinske bune i Husinskih branitelja 1992, kao i na području zaseoka Tešanovići i Pranjići.

Na području Mjesne zajednice Šićki Brod radovi su još u toku. Obuhvaćena je sanacija više putnih pravaca u naselju Šići, ulici Majska, naseljima Crvene njive i Plane, kao i pješačke staze do objekata „Binga“ i trotoara kod objekta „Pošte“.

Radovi se izvode i u Mjesnoj zajednici Bukinje, gdje je planirana sanacija kanalizacione mreže u ulici 21. decembra do broja 37, kao i sanacija glavnog puta prema šljačištu u istoj ulici.

Iz nadležne gradske službe navode da bi realizacija ovih projekata trebala poboljšati stanje putne i komunalne infrastrukture i doprinijeti kvalitetnijim uslovima života u lokalnim zajednicama u neposrednoj blizini Termoelektrane Tuzla.

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