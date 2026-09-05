Panonska jezera ponovo privukla pažnju regiona: Tuzla predstavljena kao jedinstven grad u svijetu

Panonska jezera Tuzla ponovo su privukla pažnju regionalnih medija, a turistički portal Putni Kofer posvetio im je opširan tekst u kojem Tuzlu predstavlja kao grad jedinstven po tome što u samom centru ima tri slana jezera.

U tekstu se Tuzla opisuje kao grad čiji su identitet, historija i razvoj snažno povezani sa solju, a posebno mjesto zauzimaju Panonska jezera, danas jedna od najprepoznatljivijih turističkih lokacija u gradu.

Putni Kofer podsjeća da ime Tuzla potječe od turske riječi za sol, te da su upravo so i slana voda stoljećima bile važan dio razvoja ovog područja.

Panonska jezera kao simbol transformacije Tuzle

Posebno se ističe činjenica da se Panonska jezera nalaze svega nekoliko stotina metara od gradskog središta, zbog čega Tuzla tokom ljetnih mjeseci dobija atmosferu kakva se češće veže za primorske gradove.

U tekstu se navodi da se tokom sezone ulicama Tuzle mogu vidjeti posjetioci u papučama, sa peškirima i opremom za plažu, iako je grad stotinama kilometara udaljen od mora.

Panonska jezera predstavljena su i kao simbol transformacije grada, s obzirom na to da su nastala na prostoru koji je ranije bio pogođen posljedicama dugogodišnje eksploatacije slane vode.

Kompleks čine tri slana jezera različite veličine i dubine, Slani slapovi, Arheološki park, geološka postavka „Pannonica“, dječiji sadržaji, sportski tereni te brojni ugostiteljski i zabavni sadržaji.

„Jedini grad na svijetu“

Putni Kofer u tekstu prenosi podatak Turističke zajednice Tuzle prema kojem je Tuzla jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u samom centru grada.

U naslovu teksta Tuzla je predstavljena i kao jedini grad na svijetu koji u centru ima čak tri slana jezera, uz naglasak da je od mora udaljena stotinama kilometara.

Pored turističkog značaja, pažnja je posvećena i historijskoj vezi Tuzle sa solju, od nekadašnje eksploatacije slanice i razvoja industrije do današnjih Panonskih jezera.

Panonska jezera Tuzla tako su još jednom predstavljena regionalnoj publici kao jedna od posebnosti grada i turistička atrakcija po kojoj je Tuzla prepoznatljiva i izvan granica Bosne i Hercegovine.