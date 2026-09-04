Grad Tuzla objavio liste za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti

Grad Tuzla objavio je konačne i preliminarne liste građana koji ispunjavaju uslove za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja.

Riječ je o javnom pozivu koji je u maju raspisala Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, a bio je namijenjen vlasnicima individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području Tuzle.

Objavljena je konačna rang-lista za nabavku i ugradnju kompaktnih toplinskih podstanica, kao i preliminarne liste za ugradnju toplotnih pumpi, utopljavanje objekata te nabavku i ugradnju solarnih fotonaponskih panela za napajanje toplotnih pumpi.

Objavljena je i lista nepotpunih i formalno neispravnih prijava, kao i prijava koje ne ispunjavaju opće uslove javnog poziva. Sve liste dostupne su na zvaničnoj web stranici Grada Tuzle.

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