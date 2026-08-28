Pješački most preko Jale između Stupina i Bulevara od ponedjeljka zatvoren

Adin Jusufović
Most Stupine

Pješački most preko Jale koji povezuje tuzlanska naselja Stupine i Bulevar od ponedjeljka, 31. augusta, bit će potpuno zatvoren zbog izvođenja radova na sanaciji.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla saopćeno je da će zabrana korištenja mosta trajati do završetka planiranih radova.

Pješački most preko Jale predstavlja jednu od važnijih veza između Stupina i Bulevara, pa će građani tokom njegove sanacije morati koristiti druge prelaze na ovom području.

Iz nadležne gradske službe pozvali su građane da se za vrijeme izvođenja radova pridržavaju privremene zabrane i koriste alternativne pravce za prelazak preko rijeke Jale.

Građani su zamoljeni za strpljenje i razumijevanje do okončanja sanacije, nakon čega će pješački most preko Jale ponovo biti otvoren za korištenje.

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