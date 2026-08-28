Festival keranja i čipkarstva u Gračanici okupit će 42 izlagača iz deset država

Adin Jusufović

Predstavnice Udruženja „Gračaničko keranje“ razgovarale su u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o pripremama za 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva „Nit vremena – Kultura utkana u savremeni život“, koji će biti održan od 2. do 4. oktobra 2026. godine u Gračanici.

Tokom sastanka sa ministrom Damirom Gazdićem i pomoćnicom ministra Amelom Mehmedović predstavljen je program ovogodišnjeg festivala, na kojem će učestvovati 42 izlagača iz deset država.

Razgovarano je i o značaju ove manifestacije za očuvanje tradicionalnih vještina, promociju kulturne baštine i njihovo prenošenje na mlađe generacije.

Ministar Gazdić ocijenio je da međunarodni karakter festivala doprinosi povezivanju učesnika, razmjeni iskustava i promociji Gračanice i Tuzlanskog kantona kroz kulturu i tradiciju. Istakao je i da je pratio razvoj festivala te izrazio zadovoljstvo njegovim rastom iz godine u godinu.

Iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK naglašeno je da će i dalje pružati podršku ovom, ali i drugim udruženjima koja djeluju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona.

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