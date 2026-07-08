Sanacija tuzlanskih ulica: Vlada TK odobrila 795.000 KM za šest projekata

Sanacija tuzlanskih ulica bit će realizovana kroz šest odobrenih projekata za koje je Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila ukupno 795.057,82 KM, što je najveći pojedinačni iznos među gradovima i općinama obuhvaćenim ovom odlukom.

Prema odluci Vlade TK, na području Tuzle planirana je sanacija i rehabilitacija više lokalnih i nekategorisanih cesta ukupne dužine više od 3,4 kilometra. Radovi će biti realizovani u nekoliko mjesnih zajednica, a projekti se odnose na dionice u Simin Hanu, Potočkoj mahali, Mramoru, Dobrnji i Slavinovićima.

Najveći projekat odnosi se na sanaciju puta Sepetari, Križani u Mjesnoj zajednici Slavinovići, u dužini od 400 metara, za šta je odobreno 229.545,81 KM. Za rehabilitaciju i sanaciju lokalne ceste Gornji Čaklovići, Vasići u MZ Simin Han, dužine 1.550 metara, predviđeno je 221.111,28 KM.

U Tuzli će biti sanirana i dionica od naselja Vasići do džamije Gornji Čaklovići u dužini od 330 metara, za šta je odobreno 59.538,96 KM, dok je za lokalnu cestu u naselju Potočka mahala, dužine 300 metara, izdvojeno 69.632,55 KM.

Sanacija tuzlanskih ulica obuhvata i lokalnu cestu u MZ Mramor, Omladinska ulica, u dužini od 235 metara, vrijednu 65.701,35 KM. U MZ Dobrnja bit će sanirana dionica od mosta na Osojačkom potoku prema fabrici vode, dužine 620 metara, za šta je planirano 149.527,87 KM.

Radovi i u drugim gradovima i općinama TK

Ukupna vrijednost svih odobrenih projekata sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona iznosi 4.913.818,16 KM. Osim Tuzle, sredstva su odobrena i za Živinice, Lukavac, Kalesiju, Srebrenik, Banoviće, Gračanicu, Gradačac, Kladanj, Čelić, Sapnu, Doboj Istok i Teočak.

Za Živinice je odobreno 508.028 KM, za Gračanicu 498.231,57 KM, Lukavac 489.435,42 KM, Gradačac 399.619,34 KM, Kalesiju 398.877,87 KM, Srebrenik 398.770,48 KM, Banoviće 292.191,17 KM, Kladanj 262.242,63 KM, Sapnu 236.783,94 KM, Doboj Istok 226.959,44 KM, Čelić 221.999,31 KM, a za Teočak 185.621,17 KM.

Za realizaciju odluke zadužena je Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, koja će potpisati sporazume sa nadležnim gradovima i općinama, provesti postupke javnih nabavki, izabrati izvođače radova i vršiti nadzor nad realizacijom projekata.