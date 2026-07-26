Održani 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta: Krnić i Kazić pobjednici u Mostaru

U Mostaru su danas održani 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedna od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Pred hiljadama građana i posjetilaca titule pobjednika osvojili su Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.

Na ovogodišnjem takmičenju nastupila su ukupno 34 skakača, od kojih se 18 takmičilo u skokovima na glavu, a 16 u skokovima na noge. Skakači na glavu izvodili su tradicionalnu “lastu”, dok su se skokovi na noge izvodili stilom “let”.