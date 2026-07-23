Stari most u Mostaru zasjao u znak podrške inkluziji

Stari most u Mostaru bio je jedna od centralnih lokacija obilježavanja Globalne sedmice inkluzije u Bosni i Hercegovini, tokom koje je upućena poruka podrške osobama s intelektualnim teškoćama.

U okviru međunarodne kampanje „Light Up for Inclusion“, na Starom mostu simbolično su zapaljene crvene baklje, kao znak zajedništva, jednakosti i prava na puno učešće u društvu.

Aktivnost je organizovala Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u partnerstvu s manifestacijom Mostarsko ljeto i Klubom skakača s mosta Mostari. Građanima i posjetiocima predstavljeni su ciljevi kampanje, koja povezuje gradove, institucije i poznate svjetske znamenitosti u nastojanju da se izgradi društvo u kojem niko neće biti isključen.