Požar na deponiji Uborak: Gust dim prekrio dijelove Mostara, građanima upućene preporuke

Požar koji je jutros izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje nije stavljen pod kontrolu. Nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, a u gašenju učestvuju vatrogasci s više vozila, zrakoplov Air Tractor te pripadnici Oružanih snaga BiH s ljudstvom i cisternama.

Zbog gorenja otpada u dubljim slojevima deponije, gust dim i neugodan miris proširili su se na šire područje grada, posebno u sjeverna naselja, što utiče na kvalitet zraka.

Iz Službe civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara građanima preporučuju da izbjegavaju boravak na otvorenom, drže zatvorene prozore i vrata te prate službene informacije nadležnih institucija.

Poseban oprez preporučuje se djeci, trudnicama, starijim osobama te hroničnim bolesnicima s respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima.

Građanima je također savjetovano da do daljnjeg ne koriste vodu iz otvorenih bunara i izvora u blizini deponije.

Nadležne službe navode da su sve raspoložive ekipe na terenu s ciljem što brže lokalizacije požara.