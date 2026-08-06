Požar kod Kladnja stavljen pod kontrolu

Požar na lokalitetu Pauč na području općine Kladanj trenutno je pod kontrolom, potvrđeno je iz Općinske službe civilne zaštite Kladanj.

Požarište je sa svih strana izolovano kanalom koji je prokopan uz pomoć teške mehanizacije Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“, čime je spriječeno dalje širenje vatre.

Unutar izolovanog područja još tinjaju pojedina stabla i dijelovi niskog rastinja. Na terenu se nalazi 15 radnika preduzeća „Šume TK“ i pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj, koji rade na potpunom gašenju preostalih žarišta.

Gašenje otežava vjetar umjerenog intenziteta, zbog kojeg i dalje postoji opasnost od ponovne aktivacije vatre.

Dežurne ekipe ostaju na požarištu i nastavljaju nadzirati situaciju.