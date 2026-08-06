Još dvoje saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da su još dva saradnika ove institucije dobila pozive za saslušanje na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Suljagić je na društvenim mrežama objavio fotografije poziva, navodeći da je riječ o nastavku pritiska i uznemiravanja zaposlenih i saradnika Memorijalnog centra.

U oštroj poruci kritikovao je policijske i pravosudne institucije koje vode ovaj postupak, poručivši da će Memorijalni centar nastaviti pravnu i institucionalnu borbu.

Prethodne sedmice objavljeno je da je 26 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u okviru istrage koja se odnosi na navodnu utaju poreza.

Suljagić je tada odbacio takve sumnje, naglašavajući da Memorijalni centar posluje putem državnog trezora Bosne i Hercegovine i da, prema njegovim riječima, zbog načina finansijskog poslovanja nije moguće izvršiti utaju poreza.

Ocijenio je da su pozivi na saslušanje povezani sa zakonitim i transparentnim angažmanom saradnika u Memorijalnom centru te da se na taj način šalje poruka osobama koje su profesionalno povezane s ovom institucijom.

Suljagić je ranije naveo da cijeli postupak doživljava kao pokušaj zastrašivanja i pritiska na rad Memorijalnog centra Srebrenica i njegove saradnike.