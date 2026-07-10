Marš mira stigao na Bukvu, dionicu koja čuva najteža sjećanja

Učesnici Marša mira stigli su na lokalitet Bukva, jednu od najtežih i najbolnijih dionica puta prema Potočarima.

Dok prolaze kroz šumu, učesnici se kreću u tišini, a prostorom odzvanja „Srebrenički inferno“, podsjećajući na stradanje Bošnjaka koji su u julu 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije.

Mjesto teškog stradanja

Lokalitet “Zloglasna Bukva” nalazi se na potezu između Buljima i Kameničkog brda (općina Bratunac/Srebrenica). To je mjesto jedne od najtežih zasjeda i stradanja tokom proboja srebreničkih Bošnjaka u julu 1995. godine, gdje je u jednom danu ubijeno i ranjeno više od hiljadu ljudi.

Za lokalitet Bukva vezana je i jedna od najpotresnijih scena genocida u Srebrenici, snimak na kojem zarobljeni Ramo Osmanović doziva sina Nermina da se preda. Ni otac ni sin nisu preživjeli.

Prolaskom ovom dionicom učesnici Marša mira odaju počast žrtvama genocida i čuvaju sjećanje na put kojim su u julu 1995. godine hiljade ljudi pokušavale spasiti život.

Kolona nastavlja put prema Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, gdje će 11. jula biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici.