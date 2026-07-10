Marš mira stigao na Bukvu, dionicu koja čuva najteža sjećanja

Ali Huremović
Marš mira stigao na Bukvu, dionicu koja čuva najteža sjećanja

Učesnici Marša mira stigli su na lokalitet Bukva, jednu od najtežih i najbolnijih dionica puta prema Potočarima.

Dok prolaze kroz šumu, učesnici se kreću u tišini, a prostorom odzvanja „Srebrenički inferno“, podsjećajući na stradanje Bošnjaka koji su u julu 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije.

Mjesto teškog stradanja

Lokalitet “Zloglasna Bukva” nalazi se na potezu između Buljima i Kameničkog brda (općina Bratunac/Srebrenica). To je mjesto jedne od najtežih zasjeda i stradanja tokom proboja srebreničkih Bošnjaka u julu 1995. godine, gdje je u jednom danu ubijeno i ranjeno više od hiljadu ljudi.

Za lokalitet Bukva vezana je i jedna od najpotresnijih scena genocida u Srebrenici, snimak na kojem zarobljeni Ramo Osmanović doziva sina Nermina da se preda. Ni otac ni sin nisu preživjeli.

Prolaskom ovom dionicom učesnici Marša mira odaju počast žrtvama genocida i čuvaju sjećanje na put kojim su u julu 1995. godine hiljade ljudi pokušavale spasiti život.

Kolona nastavlja put prema Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, gdje će 11. jula biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici.