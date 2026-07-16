Za 24 sata više od 300 prijava zbog negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca

Više od 300 krivičnih prijava poslano je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u prvom danu rada Registra 145a, platforme koja evidentira slučajeve mogućeg kršenja člana 145a Krivičnog zakona BiH, koji se odnosi na negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Prema podacima objavljenim na stranici Registra 145a, građani su prijavili 544 komentara i objave koje još čekaju odobrenje i unos u registar. Do sada je Tužilaštvu BiH proslijeđeno 309 krivičnih prijava, dok se 19 osoba već nalazi u dosjeu registra.

Iz Registra navode da je, radi poređenja, Tužilaštvo BiH od 2021. godine do danas zaprimilo oko 158 prijava po članu 145a, dok je putem ovog alata u prvih 24 sata evidentirano više od 550 prijava građana.

Pokretači Registra poručuju da će javno dostupni komentari i objave ostati evidentirani te da će se prijave nastaviti podnositi i u narednom periodu. Navode da je cilj evidentirati slučajeve negiranja genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Registar 145a pokrenut je kao alat za prijavljivanje sadržaja za koje građani smatraju da predstavljaju krivična djela iz člana 145a Krivičnog zakona BiH.