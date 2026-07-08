Dijete Srebrenice poručilo: Istina i sjećanje ne smiju biti zaboravljeni

Dijete Srebrenice Hasan Mehmedović oglasio se povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, poručivši da istina, sjećanje i dostojanstvo žrtava ne smiju biti zaboravljeni.

Mehmedović je u genocidu izgubio oca, pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je posthumno odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“. Kao neko ko je lično osjetio posljedice gubitka i odrastao uz bol koju je genocid ostavio porodicama Srebrenice, na svom Facebook profilu podijelio je poruku o stradanju naroda Podrinja, važnosti pamćenja i očuvanju istine.

U objavi je podsjetio da je narod Podrinja, posebno Srebrenice, prošao kroz jedno od najtežih poglavlja svoje historije. Civili su godinama živjeli pod opsadom, u stalnom strahu i borbi za život, čuvajući porodice, domove i pravo da ostanu na svojoj zemlji.

Sjećanje na žrtve kao trajna obaveza

Hasan Mehmedović naglasio je da je u julu 1995. godine nad Bošnjacima iz Srebrenice počinjen genocid, što su potvrdili međunarodni sudovi, te da bol porodica koje su izgubile najmilije ostaje trajna opomena cijelom svijetu.

U svojoj poruci osvrnuo se i na branioce Podrinja, ističući da njihova hrabrost, kao i patnja naroda ovog kraja, ne smiju biti prepušteni zaboravu. Spomenuo je i Nasera Orića, kojeg mnogi u Podrinju smatraju simbolom otpora i odbrane u najtežim trenucima, uz napomenu da njegovo naslijeđe i dalje izaziva različite poglede u javnosti.

Mehmedović je poručio da, bez obzira na različita mišljenja o pojedincima, jedno ostaje neupitno, a to je obaveza čuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, očuvanja istine i dostojanstva porodica koje i danas nose posljedice jula 1995. godine.

Dijete Srebrenice svojom porukom podsjetilo je da sjećanje nije samo dio prošlosti, nego i odgovornost sadašnjih i budućih generacija.