Pad Žepe nakon Srebrenice: Stradanje Bošnjaka i sudbina Avde Palića

Pad Žepe krajem jula 1995. godine označio je nestanak još jedne sigurne zone Ujedinjenih nacija u istočnoj Bosni, samo dvije sedmice nakon pada Srebrenice i početka masovnih ubistava bošnjačkih muškaraca i dječaka. Hiljade stanovnika Žepe prisilno su napustile svoje domove, dok su se vojno sposobni muškarci, svjesni onoga što se dogodilo u Srebrenici, sklonili u okolne šume ili pokušali prijeći Drinu.

Žepa je 6. maja 1993. godine Rezolucijom 824 Vijeća sigurnosti UN-a proglašena sigurnom zonom, koja je trebala biti zaštićena od oružanih napada i drugih neprijateljskih djelovanja. Međutim, međunarodna zaštita nije spriječila napad Vojske Republike Srpske, niti je stanovništvu pružila sigurnost kada je enklava zauzeta u julu 1995. godine.