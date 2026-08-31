MC Srebrenica traži informacije o najavljenom skupu posvećenom Ratku Mladiću

Memorijalni centar Srebrenica – Potočari uputio je Policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi s javno najavljenim okupljanjem koje bi 2. septembra trebalo biti održano u Srebrenici, a koje je u pozivu organizatora opisano kao okupljanje „povodom oproštaja od generala Ratka Mladića“.

Od policije je zatražena informacija o tome ko je formalni organizator skupa, da li je okupljanje uredno prijavljeno, kada je prijava zaprimljena i pod kojim brojem, kao i kopija prijave i prateće dokumentacije.

Memorijalni centar zatražio je i podatke o tome da li je u vezi sa skupom doneseno bilo kakvo rješenje, saglasnost, odobrenje, službena zabilješka ili drugi akt, te na osnovu kojih zakonskih odredbi policija tretira najavljeno okupljanje.

Posebno je zatražena informacija o tome da li je izvršena procjena sigurnosnog rizika i zakonskih pretpostavki za održavanje skupa, imajući u vidu njegov javno deklarisani karakter i činjenicu da je posvećen Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom pred međunarodnim sudom za genocid u Srebrenici, kao i druge ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Od policije je zatražen i odgovor na pitanje da li su nadležni organi razmatrali moguće elemente krivične ili prekršajne odgovornosti povezane sa sadržajem i načinom organizovanja skupa, kao i da li je o njegovom održavanju obaviješteno nadležno tužilaštvo.

U zahtjevu je ukazano i na obavezu nadležnih institucija da prilikom postupanja uzmu u obzir zakonske odredbe koje se odnose na sprečavanje pozivanja i podsticanja na nacionalnu, vjersku i drugu mržnju i netrpeljivost, zaštitu prava drugih osoba, očuvanje javnog reda i mira, kao i eventualno korištenje uniformi, obilježja i drugih simbola tokom okupljanja.

Iz Memorijalnog centra poručili su da od Policijske stanice Srebrenica i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske očekuju pravovremen i transparentan odgovor, kao i postupanje zasnovano na zakonu i obavezi zaštite sigurnosti svih građana Srebrenice.

S obzirom na to da je okupljanje najavljeno za 2. septembar, zatraženo je da policija, ukoliko je moguće, odgovori prije njegovog održavanja, barem u dijelu koji se odnosi na identitet organizatora, status prijave i postupanje nadležnih organa.