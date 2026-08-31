Preminula Ksenija Urličić, jedno od najpoznatijih lica hrvatske televizije

Ksenija Urličić, jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske televizije i dugogodišnja urednica i voditeljica, preminula je u 87. godini života.

Više od četiri decenije provela je na televiziji, gdje je radila od 1959. godine pa sve do penzionisanja 2001. Tokom karijere vodila je brojne televizijske i radijske emisije, a posebno je ostavila trag u zabavnom programu.

Kao urednica stajala je iza nekih od najpoznatijih televizijskih projekata u Hrvatskoj. Među njima su „Sedma noć“, veliki novogodišnji programi, kao i muzičko takmičenje Dora. Upravo je Urličić osmislila i naziv hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.

Zbog odlučnosti, discipline i zahtjevnog pristupa poslu među kolegama i publikom stekla je nadimak „Čelična lady“ zabavnog programa HRT-a.

Smatrana je jednom od osoba koje su obilježile razvoj hrvatske televizije, posebno njenog zabavnog segmenta, a njen rad ostavio je snažan trag u domaćem medijskom prostoru.

Preminula je nekoliko sedmica nakon smrti supruga Ivice Urličića i dva mjeseca prije 87. rođendana.