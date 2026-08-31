GV Tuzla o stanju u Domu penzionera: Više od 100 korisnika bez alternativnog smještaja

Na Kolegiju Gradskog vijeća Tuzla razmatrane su informacije i dokumentacija u vezi s rješenjem o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti socijalne zaštite u JU „Dom penzionera“ Tuzla.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, u ovoj ustanovi trenutno boravi 106 korisnika koji nemaju drugo mjesto za smještaj, zbog čega im Dom predstavlja jedini krov nad glavom.

Podsjećamo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove privremeno je zabranila Domu penzionera Tuzla obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova, pri čemu žalba nije odgađala izvršenje rješenja. Dom je na ovu odluku uložio žalbu, upozoravajući da bi trenutni prekid rada mogao ozbiljno ugroziti korisnike koji svakodnevno zavise od smještaja, njege, hrane i lijekova. Narednih dana, nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, trebalo bi biti poznato više informacija o budućnosti ove ustanove.

“Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i Federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcija koje su očigledno obustavile rad Doma i nadam se konkretno nam reći gdje će smjestiti više od 100 ljudi iz Doma nakon što obustave rad ove ustanove. Tako da, realno, objektivno, Dom penzionera jeste u problemu, ali ja mislim da je u većem problemu ovo ministarstvo, a u najvećem štićenici Doma.“, kazao je Omer Berbić, vijećnik u GV Tuzla (Naša Stranka).

„I drugo pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica srazmjerno broju korisnika usluga u Domu penziora što znači da će se morati obezbjediti dodatna sredstva“, rekao je Senad Mehmedinović, vijećnik u GV Tuzla (NL „Sloboda“)