Dom penzionera Tuzla: Porodice zabrinute zbog izmještanja, Ministarstvo tvrdi da ga nije naložilo

Dom penzionera Tuzla našao se u fokusu javnosti nakon informacija da bi zbog neispunjavanja propisanih uslova broj korisnika ove ustanove trebao biti smanjen, dok iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona poručuju da nisu naložili otpust niti izmještanje postojećih korisnika.

Mediji su prenijeli priču o porodicama koje su zabrinute zbog mogućeg izmještanja njihovih članova iz Doma. Prema tim informacijama broj korisnika trebalo bi smanjiti na 100, a nije poznato prema kojim kriterijima bi se odlučivalo ko će ostati u ustanovi.

Ministarstvo: Nismo naredili izmještanje korisnika

Nakon zabrinutosti porodica oglasilo se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, navodeći da kontinuirano radi na unapređenju uslova u ustanovama socijalne zaštite i uspostavljanju jednakih standarda za sve pružaoce ovih usluga.

Iz Ministarstva ističu da cilj nije kažnjavanje ustanova niti ugrožavanje njihovih korisnika, nego osiguravanje sigurnog, dostojanstvenog i kvalitetnog smještaja osobama kojima je potrebna institucionalna briga.

Podsjećaju da su novim Pravilnikom, koji je na snazi od 10. jula 2024. godine, propisani minimalni prostorni, tehnički, kadrovski, organizacioni i drugi standardi koje moraju ispunjavati pružaoci usluga socijalne zaštite.

U postupku koji se odnosio na Dom penzionera Tuzla, Ministarstvo je, kako navode, ustanovi ukazalo na utvrđene nedostatke, zatražilo dopunu dokumentacije i ostavilo rokove za njihovo otklanjanje.

Budući da svi propisani uslovi nisu ispunjeni ni nakon ostavljenih rokova, doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Veći broj korisnika od dozvoljenog bio je samo jedan od utvrđenih nedostataka.

Ko onda odlučuje o odlasku korisnika?

Iz Ministarstva posebno naglašavaju da tim rješenjem, niti bilo kojim drugim njihovim aktom, nije naložen otpust ili izmještanje postojećih korisnika Doma penzionera Tuzla.

Osnivač ustanove je Grad Tuzla, dok Ministarstvo, kako pojašnjavaju, nema osnivačke ni upravljačke ingerencije nad Domom, ne imenuje rukovodstvo i ne odlučuje o organizaciji njegovog rada.

Također ne odlučuje koji će konkretni korisnik biti primljen, otpušten ili premješten. O tome odlučuje ustanova u okviru svojih nadležnosti, dok u slučajevima kada je smještaj realizovan putem centra za socijalni rad učestvuju i nadležne stručne službe centra.

Inspekcijski nadzor i eventualno poduzimanje mjera u toj oblasti u nadležnosti su Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Ministarstvo navodi i da razumije zabrinutost korisnika i njihovih porodica, posebno jer za osobe starije životne dobi ustanova u kojoj borave predstavlja njihov životni prostor, svakodnevnu rutinu i zajednicu u kojoj se osjećaju sigurno.

Zbog toga, poručuju, svaka eventualna promjena smještaja mora biti razmatrana pojedinačno, uz pravovremeno informisanje porodice i uvažavanje zdravstvenog stanja, sigurnosti, dostojanstva i najboljeg interesa svakog korisnika.

Najavljena je dalja saradnja Ministarstva, Grada Tuzla, Doma penzionera, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i centara za socijalni rad kako bi se postojeći problemi pokušali riješiti uz poštivanje propisanih standarda i zaštitu korisnika.