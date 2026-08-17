Građani Tuzle od sada mogu pokretati peticije putem digitalne platforme

Građani Tuzle od sada mogu koristiti platformu E-peticija za pokretanje inicijativa, ukazivanje na probleme u svojoj lokalnoj zajednici i upućivanje zahtjeva gradskim vlastima.

Grad Tuzla potpisao je Memorandum o saradnji s Udruženjem građana i građanki „Zašto ne“, čime se priključio platformi E-peticija i postao jedna od lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje formalno sarađuju na unapređenju građanskog učešća u procesima odlučivanja.

E-peticija je digitalna platforma putem koje građani mogu pokrenuti peticiju, definisati problem ili promjenu koju žele postići te za svoju inicijativu prikupiti podršku drugih građana.

Na ovaj način građanima Tuzle omogućava se dodatni kanal komunikacije s lokalnim institucijama, posebno kada je riječ o pitanjima i problemima koji direktno utiču na život u gradu.

Iz Udruženja „Zašto ne“ navode da je cilj saradnje približiti mehanizme građanske participacije stanovništvu i omogućiti efikasniju komunikaciju između građana i institucija.

Potpisivanjem Memoranduma Grad Tuzla formalno se uključuje u razvoj ovog modela građanskog učešća, dok građani već sada putem platforme E-peticija mogu pokrenuti vlastitu inicijativu o pitanju koje smatraju važnim za lokalnu zajednicu.