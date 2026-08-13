Vijeće mladih Grada Tuzla obilježilo devet godina rada i Međunarodni dan mladih

Vijeće mladih Grada Tuzla obilježilo je devet godina rada i Međunarodni dan mladih događajem u Caféu Sloboda, koji je okupio više od 60 mladih, aktivista te predstavnika omladinskih organizacija i neformalnih grupa.

Tokom događaja dodijeljeno je ukupno 19 priznanja za dugogodišnji rad, predanost i doprinos razvoju omladinskog sektora u Tuzli.

Plaketu „20 godina za mlade“ dobio je Omladinski pokret Revolt, dok su plakete „10 godina za mlade“ dodijeljene Udruženju građana Ekosol i Tuzlanskom otvorenom centru.

Priznanja „Godine predanosti“ uručena su Udruženju „Mladi Tuzle“, Pozorištu mladih Tuzle, Omladinskom resursnom centru Tuzla i Klubu borilačkih sportova „Tuzla“.

Posebno priznanje dodijeljeno je Gradu Tuzla za kontinuirano i strateško partnerstvo s mladima, institucionalnu i finansijsku podršku Vijeću mladih i omladinskim inicijativama, kao i doprinos stvaranju konkretnih prilika za mlade.

Vijeće mladih Grada Tuzla danas okuplja mrežu od 12 omladinskih organizacija. Na godišnjem nivou u Tuzli je osigurano 63.000 KM podrške omladinskim organizacijama, 50.000 KM za projekte za mlade, 10.000 KM za neformalne grupe i 30.000 KM za rad Vijeća mladih.

Mladima je na raspolaganju više od 100 kvadratnih metara prostora kroz Prostor i Kancelariju za mlade, imaju svog predstavnika u Komisiji Gradskog vijeća, a uspostavljeno je i Savjetovalište za mentalno zdravlje mladih.

Nakon dodjele priznanja, program je nastavljen kvizom, društvenim igrama i druženjem.

Obilježavanje godišnjice i Međunarodnog dana mladih poslalo je poruku da ulaganje u omladinske politike nije trošak, nego ulaganje u ljude koji već danas pokreću pozitivne promjene u Tuzli.