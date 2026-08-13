Zastupnica u Skupštini TK reagovala na izjavu ministra Omerovića

Nakon što je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio da sve veći broj roditelja iz dijaspore želi svoju djecu upisati u škole u TK, reagovala je zastupnica „Naše stranke“ u Skupštini TK Amra Nadarević-Vodenčarević.

Ona je pozdravila informacije o povećanom interesu za školovanje djece iz dijaspore u Tuzlanskom kantonu, ali od Ministarstva traži konkretne podatke o broju zahtjeva i djece koja se vraćaju u obrazovni sistem TK.

„Presretna sam ako je istina ono što ministar obrazovanja i nauke TK danas saopštava, da je ove godine zabilježen značajan porast broja zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava i da sve veći broj naših građana iz dijaspore želi svoju djecu školovati u Tuzlanskom kantonu“, navela je Nadarević-Vodenčarević.

Od Ministarstva očekuje da javnosti predstavi koliko je zahtjeva zaprimljeno, koliko ih je riješeno i koliko djece iz dijaspore ove godine nastavlja školovanje u osnovnim i srednjim školama na području TK.

Podsjetila je da se istovremeno godinama govori o smanjenju broja djece koja upisuju škole u Tuzlanskom kantonu.

„Ako se sada bilježi porast broja djece koja dolaze iz dijaspore, onda je to izuzetno značajan podatak koji treba ozbiljno analizirati i na osnovu njega kreirati politike“, poručila je.

Posebno je otvorila pitanje ranije odbijene inicijative za formiranje Ureda za dijasporu u Tuzlanskom kantonu.

„Ako je zaista tako kako ministar kaže, onda me još više zanima zašto je odbijena moja inicijativa za formiranje ureda za dijasporu“, navela je Nadarević-Vodenčarević.

Prema njenim riječima, cilj inicijative bio je uspostavljanje institucije koja bi se sistemski bavila građanima TK u dijaspori, njihovim potrebama i pitanjima povratka, uključujući i obrazovanje njihove djece.

„Ako danas imamo sve veći broj porodica iz dijaspore koje žele svoju djecu školovati u TK, onda je pitanje odnosa prema dijaspori očigledno još važnije nego što se možda ranije mislilo“, istakla je zastupnica.

Ona je pozdravila mjere koje olakšavaju povratak i nastavak školovanja djece u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno zatražila konkretne brojke i ozbiljniju institucionalnu podršku.

„Očekujem konkretne brojke, ozbiljnu institucionalnu podršku i odgovor na pitanje: Zašto nam je ured za dijasporu bio nepotreban kada sam ga predlagala?“, poručila je Nadarević-Vodenčarević.