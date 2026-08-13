Ministar Omerović pozvao građane iz dijaspore: „Vrata naših škola otvorena su za vašu djecu“

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović pozvao je građane iz dijaspore da svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, navodeći da je tokom jula i augusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava.

Prema podacima Ministarstva, i tokom prethodne dvije godine veliki broj djece bh. građana iz dijaspore nastavio je obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, a dosadašnji broj zahtjeva ukazuje na mogućnost da ove godine taj broj bude još veći.

Omerović je poručio da Ministarstvo želi olakšati proces upisa i omogućiti da djeca koja dolaze iz inostranstva što prije nastave školovanje u BiH.

Zbog povećanog broja zahtjeva, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK odredilo je službenika koji će u narednom periodu biti posebno angažovan na rješavanju zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava.

Cilj je, kako je navedeno, da postupak bude što efikasniji i da djeca na vrijeme dobiju mogućnost nastavka obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

„Vrata naših škola otvorena su za našu djecu. Dobro došli kući“, poručio je ministar Omerović.