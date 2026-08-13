Počelo proširenje mreže toplifikacije u Tuzli

Adin Jusufović

U ulici 6. bosanske brigade u Tuzli počeli su radovi na proširenju mreže toplifikacije, koje provodi Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

Radove u Mjesnoj zajednici Slatina obišli su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać.

Za realizaciju prve faze projekta iz Budžeta Grada Tuzle osigurano je 300.000 KM. U drugoj fazi planiran je nastavak proširenja glavnog toplovoda, čime će biti stvoreni uslovi za priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja.

Gradonačelnik Lugavić istakao je da proširenje mreže toplifikacije predstavlja važan korak ka poboljšanju kvaliteta zraka i životnih uslova građana, ali i povećanju energetske efikasnosti domaćinstava na ovom području.

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