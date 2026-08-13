Forto o sporu autoškola i Ministarstva TK: Kandidati ne smiju biti taoci neslaganja

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pozvalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnike autoškola da što prije pronađu rješenje za spor nastao zbog primjene novog informacionog sistema, kako bi kandidati koji su završili obuku mogli nastaviti proces polaganja vozačkog ispita.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručio je da digitalizacija i veća kontrola procesa imaju podršku državnog ministarstva, ali da više od 300 kandidata ne smije čekati zbog neslaganja između nadležnog kantonalnog ministarstva i autoškola.

Prema podacima Ministarstva obrazovanja i nauke TK, novi informacioni sistem u Tuzlanskom kantonu koristi se od 1. juna, a kroz njega je do sada evidentirano oko 700 kandidata. Problem je nastao kod više od 300 prijava kandidata iz autoškola koje novi sistem nisu koristile.

Iz autoškola tvrde da je za te kandidate dostavljena sva dokumentacija koja je propisana važećim pravilnicima. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, međutim, smatra da prije nastavka polaganja mora biti provjereno da li je obuka provedena u propisanom obimu i na odgovarajući način.

Forto smatra da obje strane imaju svoje obaveze, Ministarstvo da kontroliše proces, a autoškole da dokažu da su kandidati propisno osposobljeni, ali da provjere ne mogu trajati unedogled.

Pozvao je nadležne da pregledaju dokumentaciju i riješe status svakog kandidata pojedinačno, uz mogućnost produženja prijelaznog roka za primjenu novih rješenja kako kandidati ne bi izgubili prava koja su već stekli.

Ukazao je i na pitanje načina prijavljivanja kandidata za vozački ispit, navodeći da bi informacioni sistem trebao omogućiti kandidatima da se prijavljuju lično, u skladu s propisima, umjesto da to u njihovo ime rade autoškole.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ranije je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatražilo dokumentaciju i pojašnjenja u vezi sa pravnim osnovom i načinom uvođenja informacionog sistema, prijelaznim periodom, zaštitom ličnih podataka, kao i posljedicama njegove primjene za kandidate, instruktore i autoškole.

Jedno od otvorenih pitanja odnosi se i na administrativne obaveze autoškola. Njihovi predstavnici tvrde da nakon uvođenja novog sistema i dalje moraju voditi postojeću dokumentaciju, a zatim iste ili slične podatke dodatno unositi u elektronski sistem.

Forto je ocijenio da digitalizacija ne bi trebala značiti dupliranje posla, već smanjenje administracije, jednostavnije procedure i efikasniju kontrolu. Zbog toga, kako je naveo, potrebno je precizno odrediti koje evidencije su obavezne i gdje dolazi do nepotrebnog ponavljanja podataka.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH očekuju da Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i predstavnici autoškola bez dodatnog odlaganja utvrde status spornih prijava i omoguće nastavak procesa svim kandidatima za koje se potvrdi da ispunjavaju propisane uslove.

Forto je naglasio da se cijeli slučaj ne bi trebao svoditi na pitanje podrške ili protivljenja digitalizaciji, već na uspostavljanje sistema koji će istovremeno omogućiti kontrolu rada autoškola i zaštititi prava kandidata.