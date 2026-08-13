Grad Tuzla izdvojio 36.300 KM za 15 manifestacija kulture

Grad Tuzla dodijelio je 36.300 KM za (su)finansiranje 15 kulturnih manifestacija neprofitnih organizacija, putem Javnog poziva za dodjelu preostalih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu.

Sredstva su osigurana sa pozicije „Transferi za kulturne manifestacije“, a bit će podržani različiti programi i događaji iz oblasti kulture.

Među podržanim manifestacijama su koncerti, izložbe, pozorišne predstave, stručni skupovi i sajamski događaji, kao i aktivnosti usmjerene na promociju ravnopravnosti spolova i prava marginaliziranih grupa.

Podrška je predviđena i za aktivnosti iz oblasti digitalnog stvaralaštva i multimedije, kao i druge značajne događaje u oblasti društvenih djelatnosti.

Sredstva su dodijeljena neprofitnim organizacijama s ciljem podrške realizaciji kulturnih i društveno značajnih programa na području Tuzle.