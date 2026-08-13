Ustavni sud BiH odbio Dodikovu apelaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju Milorada Dodika na presudu Suda BiH kojom je proglašen krivim zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Ovom odlukom potvrđene su i pravne posljedice presude, među kojima je prestanak Dodikovog mandata predsjednika Republike Srpske, nakon čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala prijevremene izbore za tu funkciju.

Sud BiH ranije je Dodika osudio na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

U istom predmetu bio je optužen i Miloš Lukić, tadašnji vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika Republike Srpske, ali je on oslobođen optužbi.

Odlukom Ustavnog suda okončane su pravne mogućnosti koje je Dodik imao pred domaćim pravosudnim institucijama u vezi sa presudom Suda BiH. Njegov pravni tim i dalje može slučaj pokušati iznijeti pred Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu.

Dodikovi advokati su, osim osporavanja presude Suda BiH, podnijeli i apelaciju na odluku Centralne izborne komisije kojom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske i raspisani prijevremeni izbori.