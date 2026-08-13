Požar u Špionici: Gorjeli nisko rastinje i napušteni objekt

U Špionici kod Srebrenika, u blizini objekta Bingo danas je izbio je požar niskog rastinja i napuštenog objekta.

Na intervenciju je upućeno vatrogasno navalno vozilo s dva vatrogasca Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik koji su lokalizovali i ugasili požar.

Iz Vatrogasne jedinice zahvalili su sugrađanki koja je tokom intervencije vatrogascima na terenu kupila hladnu vodu i sokove, ističući da im ovakvi gestovi podrške mnogo znače u svakodnevnom radu.

Tokom ljetnog perioda učestali su požari na otvorenom prostoru, posebno u danima visokih temperatura i sušnog vremena. Vatrogasci zbog toga pozivaju građane na dodatni oprez i podsjećaju da se nepažljivim rukovanjem vatrom, paljenjem korova ili odlaganjem lako zapaljivog materijala može izazvati požar koji se brzo širi.

Građani se pozivaju da svaki požar ili uočeni dim odmah prijave nadležnim službama i da ne pokušavaju sami gasiti požar ukoliko postoji opasnost po njihovu sigurnost.