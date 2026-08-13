Kerim Alajbegović na vrhu glasanja za Golden Boy: Bh. talenat osvojio navijače

Selma Jatić
Kerim Alajbegović na vrhu glasanja za Golden Boy
Foto credit NS/FS BiH

Kerim Alajbegović trenutno je vodeći u drugom krugu glasanja za Golden Boy Web, izbor u kojem navijači iz cijelog svijeta biraju najperspektivnijeg mladog fudbalera.

Osamnaestogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine trenutno ima 17,5 posto glasova i nalazi se na prvom mjestu među 100 kandidata mlađih od 21 godine.

Glasanje je otvoreno nakon novog ažuriranja liste European Golden Boy Top 100, a Alajbegović je odmah zauzeo vodeću poziciju.

Golden Boy Web izbor zasniva se na glasovima publike, a glasanje će trajati kroz više faza sve do oktobra. Nakon završetka svih krugova bit će poznat pobjednik ovogodišnjeg izbora.

Alajbegović je ove godine napravio veliki iskorak u karijeri, a nakon nastupa za reprezentaciju BiH pažnju evropske fudbalske javnosti dodatno je privukao prelaskom u Juventus.

Navijači iz BiH i cijelog svijeta mogu podržati mladog Zmaja i pomoći mu da zadrži prvo mjesto.
GLASAJ ZA KERIMA ALAJBEGOVIĆA

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