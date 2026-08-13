Bh. tim spreman za Mediteranske igre u Tarantu: 76 sportista u 15 sportova

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu predstavio bh. tim koji će našu zemlju predstavljati na 20. Mediteranskim igrama u Tarantu, koje će biti održane od 21. augusta do 3. septembra 2026. godine.

Bosna i Hercegovina nastupit će u 15 sportova, a delegaciju čini ukupno 111 članova, među kojima je 76 sportista.

Bh. sportisti u Taranto odlaze s ambicijom da nastave uspješnu tradiciju na Mediteranskim igrama. Na dosadašnjih 19 izdanja osvojili su ukupno 39 medalja.

Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Davor Komšić poručio je da Mediteranske igre predstavljaju jedan od važnih koraka na putu prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Osvajač svjetskih medalja na 800 metara Amel Tuka istakao je da atletičari u Taranto odlaze svjesni odgovornosti i tradicije koju nose prethodni uspjesi bh. atletike. Poručio je da će dati svoj maksimum i nastojati promovisati olimpijske vrijednosti.

Poseban historijski značaj imaće nastup bh. vaterpolista, koji će prvi put predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Mediteranskim igrama.

Dino Mahovkić izrazio je nadu da će njihov nastup dodatno motivisati djecu širom BiH da se počnu baviti vaterpolom.

Prvi nastup na Mediteranskim igrama očekuje i selekcija basketa 3×3. Tarik Islamović kazao je da će ekipa učiniti sve kako bi Bosnu i Hercegovinu predstavila u najboljem svjetlu.

U ime trenera obratio se Almedin Fetahović, osvajač prve zlatne medalje za Bosnu i Hercegovinu na Mediteranskim igrama. Sportistima je poručio da vjeruju u sebe i da se bore za što bolje rezultate.

Nosioci zastave Bosne i Hercegovine na ceremoniji otvaranja bit će tekvondoisti Haris Husić i Džejla Makaš.

Bh. reprezentativci će tako u Tarantu pokušati nastaviti niz uspjeha i povećati broj od dosadašnjih 39 osvojenih medalja na Mediteranskim igrama.