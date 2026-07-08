Larisa Cerić ne odustaje: Cilj su Olimpijske igre u Los Angelesu

Larisa Cerić, jedna od najuspješnijih bosanskohercegovačkih sportistkinja i istaknuta judašica, posjetila je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarala o dosadašnjim rezultatima, izazovima i planovima za nastavak karijere.

Tokom susreta s predsjednikom Olimpijskog komiteta BiH Davorom Komšićem posebno je razgovarano o novom olimpijskom ciklusu i mogućnosti njenog nastupa na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Komšić je zahvalio Larisi Cerić na svemu što je uradila za bosanskohercegovački sport i promociju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, kao i na angažmanu tokom obilježavanja manifestacije Olympic Day na Ilidži.

Novi olimpijski ciklus kao veliki izazov

Larisa Cerić istakla je da je zahvalna na kontinuiranoj podršci Olimpijskog komiteta BiH, te poručila da ne planira stati. Kako je navela, ukoliko uspije sanirati probleme s ramenom, cilj joj je ponovo ostvariti olimpijsku normu i izboriti nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Konačnu odluku o nastavku olimpijskog puta donijet će u narednom periodu zajedno sa svojim trenerom.

Iz Olimpijskog komiteta BiH poželjeli su joj mnogo zdravlja, uspjeha i sreće na putu ka novim sportskim izazovima i mogućem novom olimpijskom nastupu.