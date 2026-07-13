BiH nastupa na Mediteranskim igrama sa 79 sportista

BiH na Mediteranskim igrama 2026 u italijanskom Tarantu nastupit će sa 79 sportista, koji će se takmičiti u 15 sportova.

Jubilarne, 20. Mediteranske igre bit će održane od 21. augusta do 3. septembra, a očekuje se učešće oko 4.500 sportista iz 26 država Evrope, Afrike i Azije. Delegacija Bosne i Hercegovine trebala bi brojati približno 118 članova, uključujući sportiste, trenere i drugo osoblje.

Bosna i Hercegovina na Mediteranskim igrama 2026 u 15 sportova

Bosanskohercegovački sportisti nastupit će u atletici, biciklizmu, boćanju, boksu, dizanju tegova, gimnastici, judu, karateu, plivanju, streljaštvu, taekwondou, triatlonu i pentatlonu.

Bosna i Hercegovina imat će predstavnike i u ekipnim sportovima. U Tarantu će se takmičiti muška vaterpolo reprezentacija, ženska odbojkaška reprezentacija i muška reprezentacija u košarci 3×3.

Poznati su i sastavi nekoliko bh. timova koji će predstavljati državu na ovom velikom sportskom događaju.

Avdić, Dračić i Lekić predstavljaju bh. plivanje

U plivačkim disciplinama nastupit će troje reprezentativaca Bosne i Hercegovine, Iman Avdić, Kenan Dračić i Jovan Lekić. Trener plivačke reprezentacije bit će Ilijan Malčić.

Bosanskohercegovački karate u ženskoj konkurenciji predstavljat će Nejra Sipović, Emina Sipović, Stefani Krešić, Amina Fejzić i Ajla Mešković.

U muškoj konkurenciji u najavljenom sastavu nalaze se Anes Bostandžić, Hamza Turulja, Vedad Mujić, Ali Arnautović i Vejo Seldin. Selektor ženske i muške karate reprezentacije je Adnan Arnautović.

BiH ima predstavnike u košarci 3×3 i boksu

Dres Bosne i Hercegovine u košarci 3×3 nosit će Njegoš Novaković, Rijad Kozić, Mahir Hrnjić i Tarik Islamović, dok će ekipu s klupe predvoditi selektor Ognjen Đurović.

Bokserski tim BiH činit će pet takmičara. Dylan Rajić nastupit će u kategoriji iznad 90 kilograma, Mihajlo Đekić u kategoriji do 60, Vedad Ćutuk do 65, Nuh Hebibović do 70, a Vuk Mičić u kategoriji do 80 kilograma.

Bosna i Hercegovina na Mediteranskim igrama 2026 imat će jednu od brojnijih delegacija, a od bh. sportista očekuju se kvalitetni nastupi i borba za medalje u pojedinačnim i ekipnim disciplinama.