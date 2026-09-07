Važno za građane BiH koji putuju u EU: Promijenjena pravila na granicama

Građani Bosne i Hercegovine koji od danas, 7. septembra, putuju prema Hrvatskoj i drugim državama šengenskog prostora trebaju računati na mogućnost dužih graničnih kontrola.

Naime, 6. septembra istekao je period tokom kojeg su granične službe u izuzetnim okolnostima, poput velikih gužvi, mogle privremeno obustaviti dio biometrijskih provjera u okviru evropskog sistema ulaska i izlaska – EES. Evropska komisija početkom septembra potvrdila je da je ova mogućnost bila predviđena do 6. septembra.

To ne znači da će se od danas automatski stvarati velike kolone na svim graničnim prijelazima, ali granične službe imaju manje mogućnosti za ublažavanje procedura kada dođe do velikog priliva putnika.

EES je od 10. aprila 2026. u potpunosti operativan na vanjskim granicama Šengena. Sistem se odnosi na državljane zemalja izvan EU koji dolaze na kratkotrajni boravak, a klasično pečatiranje pasoša zamijenjeno je elektronskim evidentiranjem ulazaka i izlazaka.

Prilikom registracije evidentiraju se podaci iz putne isprave, fotografija lica i otisci prstiju. Hrvatski autoklub i danas navodi da se EES primjenjuje na graničnim prijelazima Hrvatske s BiH, Srbijom i Crnom Gorom.

EES se, međutim, ne primjenjuje na građane Evropske unije. To znači da osobe iz BiH koje imaju i hrvatsko državljanstvo, te granicu prelaze s važećom hrvatskom putnom ispravom, ne prolaze proceduru kao državljani treće zemlje.

Putnicima se zbog novih okolnosti preporučuje da za prelazak granice planiraju više vremena, posebno u periodima pojačanog saobraćaja, tokom vikenda i prilikom putovanja avionom s unaprijed rezervisanim konekcijama.

Iako je EES već mjesecima u funkciji, od danas više ne postoji ista mogućnost privremenog isključivanja biometrijskih provjera samo zbog velikih gužvi, što bi na najopterećenijim prijelazima moglo dovesti do dužih čekanja.