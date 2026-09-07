Duge kolone na izlazu iz BiH: Najveće gužve na tri granična prelaza

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka (u naselju Podmilačje) saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik (na Rostovu), zbog čega se svakim radnim danom od 07 do 16:30 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.