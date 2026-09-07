Za lovstvo u Tuzlanskom kantonu ove godine izdvojeno skoro 900.000 KM

Za unapređenje lovstva u Tuzlanskom kantonu u 2026. godini kroz dva programa osigurano je gotovo 900.000 KM, a o značaju ove oblasti govoreno je i tokom manifestacije „Dani lovačkih društava TK 2026“ održane u Klokotnici u Doboj Istoku.

Manifestaciju na stadionu „Luke“ organizovao je Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, a okupila je lovce iz različitih dijelova Kantona. Uz druženje i njegovanje lovačke tradicije, događaj je bio prilika da se ukaže i na aktivnosti koje lovačka društva provode tokom cijele godine.

Njihov rad obuhvata brigu o lovištima i divljači, prihranu u periodima kada nema dovoljno hrane, održavanje hranilišta, solila i pojilišta, praćenje stanja u lovištima te očuvanje odgovarajuće brojnosti pojedinih vrsta divljači.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji je prisustvovao manifestaciji, istakao je da se lovstvo ne može posmatrati samo kroz lovnu sezonu.

„Lovstvo se ne može svesti samo na lov i lovnu sezonu. Iza njega je cjelogodišnji angažman hiljada ljudi koji svojim radom brinu o prirodi, divljači i lovištima. Posebno cijenimo činjenicu da su lovačka društva naši partneri i onda kada treba zaštititi poljoprivredne proizvođače i njihove usjeve. Zbog toga naš odnos prema lovstvu nije samo deklarativan, nego ga nastojimo pokazati konkretnim mjerama i značajnim finansijskim izdvajanjima“, kazao je Halilagić.

Iz namjenskih sredstava prikupljenih na osnovu Zakona o šumama TK za projekte unapređenja lovstva u ovoj godini izdvojeno je 850.000 KM. Novac je namijenjen zaštiti i očuvanju divljači, prihrani, uređenju lovišta te izgradnji i unapređenju lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata.

Dodatnih 45.000 KM predviđeno je kroz Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta.

Prema podacima Kantonalne uprave za šumarstvo, od 2022. do 2026. godine za unapređenje lovstva na području TK plasirano je više od 2,4 miliona KM.

„Ovakav rast izdvajanja pokazuje da lovačka društva prepoznajemo kao ozbiljne partnere. Naš cilj nije samo finansirati njihove aktivnosti, nego pomoći stvaranju uređenijih lovišta, kvalitetnijih uslova za divljač i snažnijeg sistema zaštite prirode i poljoprivrednih dobara. Kada ulaganja sa nešto više od 180 hiljada KM podignete na 850 hiljada KM godišnje, onda možemo govoriti o veoma konkretnom odnosu prema ovoj oblasti“, istakao je premijer Halilagić.

Podrška lovcima obuhvatila je i izmjene Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Njima su pojednostavljene pojedine procedure za nabavku drugog i svakog narednog oružja, precizirani rokovi važenja ljekarskog uvjerenja te produžen rok za zamjenu oružnog lista.

Program manifestacije „Dani lovačkih društava TK 2026“ obuhvatio je i smotru i reviju lovnih pasa, takmičenje u pripremi lovačkog gulaša, gađanju glinenih golubova i potezanju konopa, a najuspješnijim učesnicima uručeni su trofeji.