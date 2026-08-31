/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 31. august?

Crno i bijelo, dnevnik TV Slon, donosi događaje koji su obilježili ovaj ponedjeljak:

*** Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra, a iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK poručuju da su škole spremne za početak nastave, uključujući i objekte u kojima još traju radovi, dok su za učenike osnovnih škola osigurani besplatni udžbenici.

*** Uprava policije MUP-a TK od 1. septembra pojačava prisustvo policijskih službenika u blizini škola, raskrsnica i pješačkih prijelaza, uz pojačanu kontrolu saobraćaja i apel vozačima na dodatni oprez zbog početka nove školske godine.

*** Jedna osoba smrtno je stradala u saobraćajnoj nesreći na regionalnom putu Banovići – Živinice u mjestu Oskova, gdje su se sudarili automobil i autobus, a stradao je vozač putničkog vozila.

*** Skupština TK usvojila je zaključke kojima traži da se kandidatima koji su ispunili zakonske uslove omogući polaganje vozačkog ispita bez obzira na registraciju autoškole u novom digitalnom sistemu, te da Ministarstvo obrazovanja i autoškole u roku od šest mjeseci unaprijede standarde obuke i polaganja.

*** Skupština Tuzlanskog kantona razmatrala je izvršenje Budžeta TK za prvih šest mjeseci 2026. godine, kao i korištenje sredstava tekuće rezerve, o čemu su zastupnici raspravljali na današnjoj sjednici.

*** Gradsko vijeće Tuzla u četvrtak će razmatrati stanje u JU „Dom penzionera“ Tuzla, gdje trenutno boravi 106 korisnika bez alternativnog smještaja, nakon što je inspekcija privremeno zabranila obavljanje djelatnosti socijalne zaštite.

*** Vlada TK i Sindikat potpisali su anekse kojima se državnim službenicima i namještenicima u organima uprave i sudske vlasti TK od 1. augusta plate povećavaju za tri posto, dok se obračun minulog rada povećava sa 0,5 na 0,6 posto po godini staža.

*** Prevoznici iz Bosne i Hercegovine protestovali su ispred Delegacije Evropske unije u Sarajevu tražeći rješenje za primjenu pravila 90/180 dana na profesionalne vozače, uz upozorenje da bi nakon 10. septembra problem mogao biti dodatno pogoršan.

*** Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Vilniusu protiv Litvanije igra utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a susret je zakazan za 17 sati i 30 minuta.