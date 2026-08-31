Državnim službenicima i namještenicima u TK veće plate od augusta

Vlada Tuzlanskog kantona i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisali su danas Aneks Sporazuma kojim je predviđeno povećanje plaća državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe i sudske vlasti Tuzlanskog kantona za tri posto.

Novi obračun plaća primjenjivat će se od 1. augusta 2026. godine, a Aneksom su obuhvaćeni i osnovica za obračun plaće, najniža plaća, naknada za ishranu tokom rada, odnosno topli obrok, te naknada za korištenje godišnjeg odmora, odnosno regres.

Potpisan je i Aneks X Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.

Njime je, između ostalog, predviđeno povećanje procenta obračuna plaće po osnovu minulog rada sa 0,5 na 0,6 posto za svaku godinu penzijskog staža. Ukupno povećanje po ovom osnovu neće moći biti veće od 24 posto, a i ova izmjena primjenjivat će se od 1. augusta 2026. godine.

Dokumente je u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisala ministrica pravosuđa i uprave TK Nataša Marošević.

Iz Vlade TK naveli su da su potpisani dokumenti rezultat kontinuiranog socijalnog dijaloga sa Sindikatom, s ciljem unapređenja materijalnog položaja državnih službenika i namještenika.