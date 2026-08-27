Vlada TK i sindikati potpisali anekse kolektivnih ugovora za obrazovanje i kulturu

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić potpisali su, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, anekse kolektivnopravnih akata sa predstavnicima sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture.

Dokumenti se odnose na zaposlene čije se plaće i naknade u 2026. godini finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i aneksi sporazuma kojima se utvrđuju osnovica i koeficijenti za obračun plaća, iznos naknade za ishranu tokom rada, odnosno toplog obroka, te iznos regresa za korištenje godišnjeg odmora.

Sporazumi obuhvataju i zaposlene u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz kantonalnog budžeta.

Dokumenti su pripremljeni na osnovu ranije postignutog dogovora Vlade TK sa reprezentativnim sindikatima.

U ime sindikata anekse su potpisali predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK Sumedin Kulović, predsjednik Kantonalnog odbora TK Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Admir Terzić te predsjednik Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti Kantonalnog odbora Tuzla Adnan Hodžić.

Potpisivanjem aneksa formalizovan je dogovor o pravima i primanjima zaposlenih u obrazovanju i kulturi koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona tokom 2026. godine.