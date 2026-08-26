Gazdić posjetio Zmajeve pred duel sa Italijom

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je košarkaške reprezentativce Bosne i Hercegovine koji u tuzlanskom Mejdanu obavljaju završne pripreme pred utakmicu protiv Italije.

Gazdić je tokom posjete istakao da je Vlada Tuzlanskog kantona, putem resornog ministarstva, osigurala zakonski osnov za podršku reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice igraju na području TK.

Prema njegovim riječima, cilj je omogućiti građanima Tuzlanskog kantona da utakmice državnih reprezentacija gledaju u domaćem okruženju, uz podršku institucija u organizaciji takvih sportskih događaja.

„Siguran sam da će Mejdan biti popunjen do posljednjih mjesta, da će publika biti dodatni igrač i vjerujemo u pobjedu naših Zmajeva. Želimo da oni znaju da su institucije Kantona njihovi partneri i da ćemo uvijek biti na raspolaganju za sve vidove reprezentativnih nastupa te boriti se za naše Zmajeve onako kako mi to znamo“, rekao je Gazdić.

Dodao je da Ministarstvo prati planove i nastupe reprezentativnih selekcija te u skladu s tim planira sredstva u budžetu.

Gazdić je podsjetio da je Tuzlanski kanton ranije podržavao organizaciju košarkaških i rukometnih reprezentativnih utakmica, kao i Svjetskog prvenstva u sportskom ribolovu na jezeru Modrac.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Italije igra 28. augusta u 20 sati u SKPC „Mejdan“ u Tuzli, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.