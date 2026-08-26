Island u subotu odlučuje o nastavku pregovora s EU

Građani Islanda u subotu, 29. augusta, izlaze na referendum na kojem će odlučiti treba li njihova zemlja ponovo pokrenuti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a posljednja istraživanja pokazuju da je ishod glasanja neizvjestan.

Referendum ne predstavlja direktno glasanje o članstvu u EU. Islanđani će odgovarati na pitanje treba li nastaviti pristupne pregovore koji su zaustavljeni 2013. godine. Ukoliko većina podrži nastavak procesa, Reykjavik bi ponovo otvorio pregovore s Briselom, dok bi eventualni konačni sporazum o članstvu morao biti potvrđen na još jednom referendumu.

Island je zahtjev za članstvo podnio 2009. godine, nakon finansijske krize koja je snažno pogodila njegov bankarski sistem i ekonomiju, a pregovori su počeli godinu kasnije. Proces je zaustavljen nakon promjene vlasti 2013. godine, ali zahtjev za članstvo nikada nije formalno povučen.

Jedno od najosjetljivijih pitanja ostaje ribarstvo, važan dio islandske ekonomije. Protivnici približavanja EU strahuju da bi članstvo moglo smanjiti kontrolu zemlje nad njenim bogatim ribolovnim područjima, dok zagovornici ističu prednosti pristupa evropskom tržištu, veću ekonomsku stabilnost i mogućnost snažnijeg uticaja na odluke EU.

U središtu rasprave nalazi se i islandska kruna, kao i pitanje suvereniteta, dok su posljednjih godina dodatnu težinu dobile geopolitičke promjene, rat u Ukrajini i sve veći strateški značaj Arktika i sjevernog Atlantika. Island je već član Evropskog ekonomskog prostora i Schengena, ali nema pravo glasa pri donošenju brojnih evropskih pravila koja primjenjuje.

Premijerka Kristrún Frostadóttir naglašava da bi eventualna pobjeda opcije za nastavak pregovora bila tek početak procesa te da bi građani imali posljednju riječ ukoliko dogovor s Evropskom unijom bude postignut.

Bez obzira na rezultat subotnjeg referenduma, Island neće automatski postati članica Evropske unije. Pozitivan ishod značio bi samo povratak za pregovarački sto, nakon čega bi slijedili razgovori o ribarstvu, poljoprivredi, ekonomskim i monetarnim pitanjima, energetici i drugim oblastima.