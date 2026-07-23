Gotovina sve manje popularna u zemljama Evropske unije

Ukidanje gotovine nije u planu Evropske unije ni Evropske centralne banke, ali sve rjeđe korištenje novčanica i kovanica otvara pitanja o privatnosti, dostupnosti novca i zavisnosti Evrope od stranih platnih sistema.

Njemačka je tokom 2025. godine prvi put zabilježila da su građani češće plaćali karticama i drugim bezgotovinskim metodama nego gotovinom. Istovremeno se smanjuje broj bankomata i poslovnica banaka, dok pojedine prodavnice sve češće prihvataju isključivo digitalna plaćanja.

Analiza bavarskog javnog servisa BR pokazuje da ne postoje planovi za ukidanje gotovine, uprkos teorijama koje se šire društvenim mrežama i pojedinim internetskim kanalima. Evropska centralna banka priprema novu seriju euronovčanica, dok Evropska unija radi na pravilima kojima bi trgovci i u budućnosti bili obavezni prihvatati gotovinu.