NLB Banka otvorila prijave za program podrške za žene poduzetnice u BiH

Žene poduzetnice u BiH mogu se prijaviti za program digitalne transformacije koji pokreće NLB Banka Sarajevo, uz podršku kompanije Visa i u saradnji sa Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim biznisima kojima upravljaju žene, a kroz javni poziv bit će odabrano do 20 učesnica koje će dobiti besplatnu podršku za uspostavljanje vlastitog webshopa.

Žene poduzetnice u BiH dobijaju podršku za online poslovanje

U saradnji sa kompanijom Agilitas, zvaničnim Shopify partnerom, odabranim učesnicama bit će omogućena implementacija webshopova, praktična edukacija i mentorska podrška tokom procesa digitalne transformacije i razvoja online poslovanja.

Program je namijenjen poduzetnicama koje žele unaprijediti svoje poslovanje kroz digitalne prodajne kanale, povećati dostupnost proizvoda i usluga, te stvoriti nove izvore prihoda kroz online prodaju.

Iz NLB Banke poručuju da digitalizacija danas nije samo konkurentska prednost, nego važan preduslov za održiv rast poslovanja.

„Ovim programom želimo ženama poduzetnicama omogućiti pristup alatima, znanjima i podršci koji će im pomoći da svoje proizvode i usluge približe novim tržištima i kupcima“, navode iz NLB Banke.

Odabrane učesnice dobit će podršku u izradi i implementaciji Shopify webshopa, konfiguraciji online prodajnog kanala i online plaćanja, edukaciji o upravljanju webshopom i digitalnoj prodaji, kao i individualno mentorstvo tokom pripreme, implementacije i pokretanja online prodaje.

Cilj programa nije samo izrada webshopa, nego razvoj održivih digitalnih kapaciteta koji će ženama poduzetnicama u BiH omogućiti dugoročni rast i konkurentnije poslovanje.

Pravo prijave imaju biznisi koji posluju u Bosni i Hercegovini, u većinskom su vlasništvu žena ili njima aktivno upravljaju žene, posluju najmanje šest mjeseci, imaju proizvode ili usluge spremne za online prodaju i žele aktivno učestvovati u procesu digitalne transformacije.

Prilikom odabira posebno će se vrednovati tržišni potencijal biznisa, spremnost za online prodaju, postojeća digitalna prisutnost, kao i motivacija za razvoj poslovanja kroz digitalne kanale.

Pored tehničke podrške za izradu webshopa, učesnice će kroz praktičan rad i mentorstvo imati priliku unaprijediti znanje o digitalnoj prodaji, online marketingu, korisničkom iskustvu i upravljanju poslovanjem u digitalnom okruženju.

Prijave se podnose putem online prijavnog obrasca, a više informacija dostupno je na web stranici NLB Banke.