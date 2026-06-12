Podrška ulasku BiH u EU porasla na 74,4 posto

Podrška ulasku BiH u EU porasla je na 74,4 posto, pokazalo je najnovije istraživanje javnog mnijenja koje je za Direkciju za evropske integracije BiH provela agencija Custom Concept.

Rezultate istraživanja komentarisao je šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Luigi Soreca, koji je ocijenio da ovakvi podaci predstavljaju snažnu poruku političkim akterima u zemlji.

Prema njegovim riječima, većina građana BiH prepoznaje da članstvo u Evropskoj uniji znači sigurniju i prosperitetniju budućnost.

“Ove brojke su snažna poruka. Većina građana BiH zna da članstvo u EU znači sigurniju i prosperitetniju budućnost. Politički akteri trebaju slušati javnost i djelovati sada”, poručio je Soreca.

Kada bi sutra bio održan referendum s pitanjem da li podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, za članstvo bi glasalo 74,4 posto ispitanika.

Istraživanje pokazuje da podrška ulasku BiH u EU postoji u cijeloj zemlji. U Federaciji BiH članstvo podržava 86,1 posto ispitanika, u Republici Srpskoj 54,1 posto, a u Brčko distriktu BiH 74,7 posto ispitanika.

U odnosu na prošlu godinu, podrška ulasku BiH u EU veća je za 4,5 procentnih poena. U 2025. godini iznosila je 69,9 posto, godinu ranije 71,2 posto, dok je 2023. godine bila 73,3 posto.

Soreca je poručio da Evropska unija ostaje lojalan partner Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu.

Istraživanje javnog mnijenja provedeno je u aprilu i maju 2026. godine CATI metodom, na uzorku od 1.200 punoljetnih ispitanika.