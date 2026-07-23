Šta se dešava s novcem na računu nakon smrti vlasnika?

Novac koji ostane na bankovnom računu nakon smrti vlasnika postaje dio ostavinske mase i raspoređuje se u skladu sa zakonom ili testamentom.

Pravo na nasljedstvo mogu ostvariti bračni ili vanbračni partner, djeca, roditelji i drugi zakonski nasljednici, kao i osobe koje su navedene u testamentu. Banka ne odlučuje kome novac pripada, već se to utvrđuje kroz ostavinski postupak pred nadležnim sudom ili notarom.

Kada nasljednici mogu podići novac?

Nasljednici mogu raspolagati sredstvima tek nakon što rješenje o nasljeđivanju postane pravosnažno. Tada mogu podići pripadajući dio novca, prebaciti sredstva na svoj račun ili zatvoriti račun preminule osobe.

Banka postupa isključivo na osnovu pr