Simboli BiH kao LEGO modeli: Za najbolje mlade dizajnere nagrade od 8.000 KM

Bosnia and Herzegovina in Bricks nova je inicijativa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Inkubatora društvenih inovacija MUNJA i platforme STAR.study, čiji je cilj da se prepoznatljivi simboli Bosne i Hercegovine kroz ideje mladih predstave na potpuno drugačiji način.

Inicijativa će zvanično biti predstavljena 3. septembra u vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a tom prilikom bit će objavljen i javni poziv mladim dizajnerima i inovatorima.

Od učesnika se očekuju originalne ideje za interpretaciju poznatih lokacija, građevina i kulturno-historijskih motiva Bosne i Hercegovine u formi display modela inspirisanih konceptom LEGO Architecture.

Među mogućim motivima navode se sarajevska Vijećnica, Stari most u Mostaru, ali i drugi poznati ili manje očekivani simboli arhitektonskog i kulturnog naslijeđa BiH.

Za najbolje ideje osigurane su nagrade ukupne vrijednosti 8.000 KM, a odabrani učesnici dobit će i mentorsku i tehničku podršku za dalji razvoj svojih koncepata.

Cilj inicijative Bosnia and Herzegovina in Bricks je da jedan od odabranih modela bude razvijen do nivoa na kojem bi mogao biti kandidovan kroz relevantne LEGO procedure i platforme, čime bi se otvorila mogućnost njegove međunarodne promocije.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ističu da ideja projekta prevazilazi samu izradu modela od kockica. Namjera je mladima pružiti priliku da kulturno i arhitektonsko naslijeđe Bosne i Hercegovine predstave kroz savremeni dizajn, kreativnost i inovacije.

Organizatori će prilikom predstavljanja inicijative objasniti detalje javnog poziva, način izbora najboljih ideja, mentorsku i razvojnu fazu projekta, kao i mogućnosti da odabrani koncept jednog dana dobije priliku za predstavljanje na međunarodnom nivou.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na adresi [email protected] ili Inkubatora društvenih inovacija MUNJA na adresi [email protected].